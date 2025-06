Schweizer Scherenschleifer in Rom: Wie Tessiner die Ewige Stadt eroberten

Emilia und Principio Braguglia sind aus dem Tessin nach Rom ausgewandert. Persönliches Archiv der Familie Braguglia

Im 19. Jahrhundert zogen Dutzende von Tessiner Familien nach Rom, wo sie kleine Werkstätten in florierende Geschäfte verwandelten: So wie die Scherenschleifer aus Losone, die mit Rasiermessern und Scheren die italienische Hauptstadt eroberten.

8 Minuten

Während des gesamten 19. Jahrhunderts, als Italien seine nationale Vereinigung vollendete, zog ein stiller, aber stetiger Strom von Handwerkern aus dem Kanton Tessin nach Rom.

Diese Auswanderungswelle war aus zwei Gründen eine spezielle. Erstens stammte der Grossteil der Tessiner:innen, die nach Rom auswanderten, aus Losone, einer kleinen Gemeinde unweit des Lago Maggiore.

Der zweite Grund ist, dass sich diese Menschen auf ein sehr spezifisches Gewerbe spezialisierten: Messer. Wir wissen nicht, warum sie unter den vielen Städten ausgerechnet Rom auswählten. Aber wie so oft spielte auch in dieser Migrationsgeschichte die Mundpropaganda der Landsleute eine wichtige Rolle.

Der erste historisch identifizierbare Losoner mit einem eigenen Geschäft im Zentrum Roms war Isaia Camani. Laut Renata Broggini’s Essay «Emigranti losonesi nella Roma dell’Ottocento» zog Camani Mitte des 19. Jahrhunderts nach Rom, um im Geschäft eines Landsmanns zu arbeiten.

Bis er beschloss, seinen eigenen Laden an der Piazza del Pantheon 64 zu eröffnen. Das Geschäft wurde für die Qualität seiner Dienstleistungen berühmt, so dass sein Nachfolger Bernardo Broggini (ebenfalls aus Losone) den Titel «Feinschleifer des Königlichen Hauses» mit Medaillen und Diplomen führen konnte.

Der von Camani gegründete Laden war das erste Losoner Geschäft in Rom und, wenn auch unter wechselnden Namen und Besitzern, bis 2000 als «Schweizer Messerschmiede» tätig.

In der Zwischenzeit füllten die Schleifer und Messerschmiede aus Losone bald die Strassen und Plätze des päpstlichen Roms und leerten die von Losone. Zwischen 1859 und 1920 verlor Losone fast ein Viertel seiner Bevölkerung. Dafür gab es allein 1860 22 Tessiner Geschäfte in Rom.

Was wie eine Flucht aussehen mochte, war in Wirklichkeit ein Plan: Läden im Herzen Roms eröffnen, Lieferanten des Adels werden und in einigen Fällen Handelsimperien aufbauen, die über ein Jahrhundert lang bestehen sollten.

Diese Losoner Familien schrieben die Geschichte Roms

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten in den Geschäften im Zentrum Roms also Schilder mit Namen auf, die nach Lago Maggiore klangen: Broggini, Camani, Tonaccia und Braguglia.

Der historische Sitz des Familienunternehmens Braguglia. Persönliches Archiv der Familie Braguglia

Die Brogginis waren zweifellos die berühmtesten. Sie kamen in die Hauptstadt, als Rom noch päpstlich war, eröffneten Geschäfte an strategischen Orten wie der Piazza del Pantheon, der Via del Corso und der Via Nazionale und spezialisierten sich auf Messerwaren und Tafelgeschirr.

Bernardo Broggini, der den historischen Laden von Isaia Camani übernahm, wurde bald zur zentralen Figur für die Losoner Gemeinschaft in Rom. Seine Nachkommen belieferten über Generationen hinweg den römischen Adel – ihre Hochzeitslisten wurden zum Synonym für Qualität.

Neben den Brogginis gab es die weniger bekannten, aber ebenso geschickten Camanis, Verwandte des Stammvaters Isaia. Im Lauf der Zeit wurden die Familienmitglieder des ersten Losoners zu Meister-Sanitären, die sich auf Sanitäranlagen spezialisierten.

Ihre Werke finden sich noch heute in einigen der prestigeträchtigsten Paläste der Stadt: vom Palazzo Farnese über die Villa Farnesina bis hin zu den Vatikanischen Gärten.

Während die Brogginis Messer schärften, bearbeiteten die Camanis mit ebenso grosser Geschicklichkeit Metall und hinterliessen bleibende Spuren in der römischen Bauindustrie.

Und dann gab es noch die Albertinis, die Balossis, die Tonaccias, die Forneras, die Ambrosias und wer weiss wie viele andere, deren Namen und Identitäten im Lauf der Zeit verloren gegangen sind.

Wie Don Siro Borrani, Pfarrer von Losone, 1912 notierte: «[In Rom] haben sich nicht wenige mit dem Handwerk des Scherenschleifers ansehnliche Vermögen erworben.»

Derselbe Don Borrani schrieb, dass «die Auswanderer aus Losone, obwohl sie im Allgemeinen der traditionellen Arbeit des Scherenschleifers treu bleiben, auch Kolonialwarengeschäfte, Konditoreien und Imbisse eröffneten».

Die nach Rom ausgewanderten Losoner:innen blieben also trotz ihrer Auswanderung und der Diversifizierung ihrer Aktivitäten stets mit ihrer Heimat verbunden. Dies zeigt die Geschichte der Familie Braguglia, der letzten noch tätigen Familie aus Losone.

Braguglia, in Rom seit fünf Generationen

Leonardo Braguglia, der zusammen mit seiner Tochter Chiara heute an der Spitze der Firma «Principio Braguglia» steht, erzählt Tvsvizzera die Geschichte seiner Familie.

«Mein Urgrossvater Principio war ein Tessiner Lehrling. Er kam 1876 nach Rom und übernahm im folgenden Jahr das Geschäft vom vorherigen Besitzer, einem gewissen Giorgio Pedrazzoli, der ebenfalls Schweizer war.»

Der historische Sitz des Familienunternehmens Braguglia. tvsvizzera.it

Als er an den Ufern des Tibers ankam, war Rom gerade erst zur Hauptstadt des Königreichs Italien geworden, aber es war sicherlich noch nicht die Metropole, die es heute ist. Das historische Zentrum war noch ein echtes Stadtzentrum, und dort widmete er gemeinsam mit seiner Frau Emilia Angeloni, die ebenfalls aus Losone stammte, sein Leben einem Geschäft, das er bis 1907, dem Jahr seines Todes, betrieb», so Braguglia weiter.

«Der Laden blieb also in den Händen meiner Urgrossmutter. Kurz darauf, als Mussolini beschloss, das Viertel abzureissen, in dem der ursprüngliche Laden stand, wurde das Geschäft 200 Meter weiter auf die Piazza Campitelli verlegt.»

Von diesem zweiten Geschäft gibt es verschiedene Schwarzweissbilder. Einige davon bewahrt Leonardo Braguglia gut sichtbar in seinem Büro auf.

«In jenen Jahren», fährt er fort, «begannen mein Grossvater und sein Bruder dort zu arbeiten, dann mein Vater und mein Onkel. Es war immer ein Familienunternehmen. Wir blieben dort über 70 Jahre lang, bis Anfang der 1980er-Jahre die verkehrsberuhigte Zone den Zugang zum Zentrum zu beschränken begann».

Leonardo Braguglia in seinem Büro. tvsvizzera.it

Die Arbeit der Familie Braguglia war jahrelang die gleiche: Scherenschleifen und Messerschmieden.

Aber mit den Veränderungen, die Rom zu einer richtigen Touristenstadt machten, musste sich auch das Geschäft anpassen, bis es seine heutige Form erreichte: ein Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Bauausrüstung spezialisiert hat. Was unverändert geblieben ist, ist die Verbindung zum Mutterland.

«Mein Vater war Schweizer Bürger, ich bin Schweizer Bürger und ebenso meine Töchter. Eine von ihnen lebt dort, wie auch mein Bruder und meine Mutter». In der Schweiz, aber nicht in Losone.

«Leider nicht. Meine Mutter lebt in Tenero, mein Bruder Guglielmo in Muralto und meine Tochter Cecilia ist in Wädenswil im Kanton Zürich. Aber niemand in Losone. Wir haben die familiäre Erinnerung an Losone bewahrt, die für uns wichtig ist, aber es gibt keine praktischen Verbindungen mehr. Ich war auch nie dort. Vielleicht gehe ich eines Tages dorthin, und sei es nur, um den Ort zu sehen, wo diese ganze Geschichte ihren Anfang nahm.»

Übertragung aus dem Italienischen mithilfe des AI-Tools Claude: Janine Gloor

