Gitarre von Oasis-Mitglied Noel Gallagher versteigert

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Rund zwei Wochen nach Bekanntgabe des Comebacks seiner Band Oasis ist eine Gitarre von Noel Gallagher für 132’000 britische Pfund versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby’s erklärte, lag der erzielte Preis damit deutlich über dem geschätzten Wert.

Sotheby’s schrieb am Donnerstag weiter, die Gitarre sei auf dem Cover von «Supersonic» zu sehen, der ersten Oasis-Single aus dem Jahr 1994, sowie in dem Videoclip zu dem Song. Auch zwei weitere von Noel Gallagher gespielte Gitarren wurden Sotheby’s zufolge versteigert.

Die beiden Brüder Noel und Liam Gallagher hatten Ende August nach 15 Jahren ihren Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Tournee angekündigt. Der Konzertverkauf begann am 31. August – die Tickets waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.

Die 1991 in Manchester im Nordwesten Englands gegründete Band gilt als Mitbegründerin der Britpop-Ära, ihre Platten mit Hits wie «Wonderwall» und «Don’t Look Back In Anger» verkauften sich millionenfach. Die nun angekündigten Konzerte sind die ersten seit dem Zerwürfnis der Gallagher-Brüder, das 2009 zum Bruch der Band geführt hatte.