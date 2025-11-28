Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von über 167 Millionen

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Frankreich hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 167,6 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 5, 29, 33, 39 und 42 sowie die Sterne 3 und 9.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

