Gleitschirmpilot verletzt sich beim Landen in Oberwil ZG erheblich

Keystone-SDA

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntag beim Landeanflug aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Der 29-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden ging die Meldung über den Absturz in Oberwil am Sonntag, kurz vor 15 Uhr, ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen sei der Pilot aus einer Höhe von «fünf bis zehn Metern» auf eine Wiese gestürzt.

Der Pilot musste mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital gebracht werden, wie es am Montag weiter hiess. Was zum Unfall geführt hat, wird untersucht.