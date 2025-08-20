The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

GLP kandidiert mit Serap Kahriman für das Zürcher Stadtpräsidium

Keystone-SDA

Die Grünliberalen haben am Mittwoch die Kandidatur von Serap Kahriman als Stadtpräsidentin von Zürich bekanntgegeben. Die 34-jährige Stadtparlamentarierin verkörpere eine junge, urbane Generation, schrieb die Partei in einer Mitteilung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ursprünglich nominierte die GLP Serap Kahriman als Kandidatin für den Stadtrat. Die Partei setzte sich zum Ziel, nebst Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri einen zweiten Sitz in der städtischen Exekutive zu holen.

In ihrer Mitteilung schrieb die GLP nun, Kahriman soll «die repräsentative Rolle als Stadtpräsidentin übernehmen und Zürich in Kultur, Stadtentwicklung und Gleichstellung voranbringen».

Kandidaturen für die Nachfolge der zurücktretenden Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) gaben bisher bereits Raphael Golta (SP), Ueli Bamert (SVP) und Përparim Avdili (FDP) bekannt. Die Wahlen finden am 8. März 2026 statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
56 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft