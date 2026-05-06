Gotthard-Raststätte steigert Gewinn und zahlt höhere Dividende aus

Keystone-SDA

Die Gotthard Raststätte A2 Uri AG hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn von 1,7 Millionen auf 1,8 Millionen Franken gesteigert. Der Gesamtumsatz lag mit 28,9 Millionen Franken knapp über dem Vorjahresergebnis.

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(Keystone-SDA) Auch der Betriebsgewinn vor Abschreibungen erhöhte sich leicht auf 3,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Gästezahlen stiegen um 2,2 Prozent auf rund 1,83 Millionen. Zum Unternehmen gehören die Gotthard Raststätte, das Seerestaurant Seedorf, Uristier Event & Catering in Altdorf und die Kantine Breiti in Göschenen.

Laut der Mitteilung nahmen der Restaurantumsatz (-0,9 Prozent) und der Treibstoffabsatz (-5,9 Prozent) ab, während die Kantine Breiti (+45,5 Prozent) und das Seerestaurant (+4,7 Prozent) zulegten. Ein «starkes Wachstum» verzeichnete auch der Stromabsatz an den Ladesäulen. Mit 1,4 Millionen Kilowattstunden lag der Absatz um rund 43 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren aufgrund des «sehr positiven Jahresergebnisses» von einer höheren Dividende, wie es weiter hiess. So wird diese von 13 auf 16 Prozent angehoben.

Investiert wurden 2025 rund eine Million Franken, unter anderem in Lastwagenparkplätze, in die Infrastruktur und in Elektroladestationen für die Mitarbeitenden.

Für 2026 erwartet das Unternehmen ein «stabiles» Geschäftsjahr, verweist jedoch auf die geopolitischen Unsicherheiten und deren mögliche Auswirkungen auf die Energiepreise und das Konsum- und Reiseverhalten.