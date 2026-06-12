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Grösserer Stromausfall in Biel

Keystone-SDA

Am Freitagmorgen ist es in Biel zu einem grösseren Stromausfall gekommen. Das meldeten die Behörden gegen 7 Uhr über den Warndienst Alertswiss. Laut dem lokalen Energieversorger ESB sind Teile der Stadt betroffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ursache und Dauer des Ausfalls seien noch unbekannt, teilte der Kanton Bern mit. Es bestehe keine Gefahr, die Bevölkerung dürfe aber keine Lifte benutzen und solle netzbetriebene Geräte ausschalten.

Besondere Massnahmen müsse die Bevölkerung nicht ergreifen, aber die Menschen sollen blieben, wo sie sich gerade aufhalten. Der Energieversorger ESB meldete auf seiner Website, dass er an der Behebung der Störung arbeite.

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