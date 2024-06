Hans Martin Meuli überraschend zum Churer Stadtpräsidenten gewählt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Überraschend ist am Sonntag Hans Martin Meuli von der FDP zum neuen Churer Stadtpräsidenten gewählt worden. Nur 18 Stimmen hinter ihm rangierte sein Herausforderer Patrik Degiacomi (SP). Wegen des knappen Resultats findet eine amtliche Nachzählung statt.

Lange galt der Sozialdemokrat Degiacomi (SP) als Favorit für das Amt des Stadtpräsidenten. Auch nach dem ersten Wahlgang am 9. Juni lag der SP-Mann mit 3’356 Stimmen fast tausend Stimmen vor Meuli.

Beim zweiten Wahlgang schaffte es Degiacomi auf 4’309 Stimmen. Meuli hingegen erreichte 4327 Stimmen. Weil die Differenz weniger als 0,3 Prozent beträgt, muss die Stadt am Montag eine amtliche Nachzählung durchführen.

Der langjährige Churer Gemeinderat Meuli amtete bereits mehrere Jahre als Fraktionspräsident der FDP im Stadtparlament. Am 9. Juni wurde er in den dreiköpfigen Stadtrat gewählt und erreichte damit das Ziel der Churer FDP, den Sitz im Gremium nach Martis Ausscheiden zu sicher. Nun tritt er auch Martis Amt als Stadtpräsident an.