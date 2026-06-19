Heftiges Gewitter trifft die Stadt Zürich

Keystone-SDA

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Heftige Gewitter haben am Freitagabend in Zürich für zahlreiche Einsätze gesorgt. Laut Stadtpolizei gingen derart viele Notrufe ein, dass sich diese auf der Warteliste stauten. Der Trambetrieb wurde eingestellt, mehrere Bäume knickten um.

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(Keystone-SDA) Ein starkes Gewitter hat am Donnerstagabend die Zürcher Innenstadt getroffen. Die Stadtpolizei verzeichnete so viele Notrufe, dass nicht mehr alle Anrufe sofort bearbeitet werden konnten, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zudem wurde der Trambetrieb eingestellt, und umgestürzte Bäume sorgten für Verkehrsbehinderungen.