Hero übernimmt britische Food-Marke Deliciously Ella

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Aargauer Lebensmittelgruppe Hero kauft in Grossbritannien zu. Sie übernimmt die von der bekannten Food-Bloggerin Ella Mills gegründete Marke namens Deliciously Ella. Zum Kaufpreis macht das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montag keine Angaben.

Deliciously Ella vertreibt unter anderem vegane Riegel, Granola, Nussmischungen oder Cracker. Hero verspricht sich von der Übernahme einen Eintritt in den britischen Snacking-Markt. Grossbritannien ist für die Schweizer Gruppe allerdings kein Neuland: Sie ist bereits mit Organix, einer Marke für Babynahrung, in dem Land präsent.

Die Marke Deliciously habe seit seiner Gründung 2016 «ein rasantes Wachstum» verzeichnet, heisst es. Durch die Übernahme werde das Unternehmen nun noch «Millionen weiterer Kunden auf der ganzen Welt erreichen». Die Food-Bloggerin und Unternehmerin Ella Mills und ihr Mann Matthew, CEO der Firma, bleiben den Angaben zufolge im Unternehmen und werden «den nächsten Wachstumsschritt leiten».

Ella Mills, die damals noch Woodward hiess, startete 2012 einen Blog mit pflanzlichen Rezepten, nachdem sie krankheitsbedingt ihre Ernährung umgestellt hatte. 2015 folgte ein erstes Kochbuch, das laut einem Artikel von Forbes das am besten verkaufte Debüt-Kochbuch aller Zeiten in Grossbritannien wurde und die Bloggerin schlagartig bekannt machte.

Ein Jahr später folgten die ersten Snacks, die unter anderem bei der Kaffeekette Starbucks und bei den Supermarktketten Whole Foods und Waitrose verkauft wurden. Laut Angaben auf der Firmenwebseite sind die Produkte von Deliciously Ella inzwischen bei über 10’000 Läden in Grossbritannien und Europa erhältlich, seit 2021 auch in der Schweiz.