Hilfslieferung aus Zypern auf dem Weg nach Gaza

Keystone-SDA

Ein Frachter mit rund 1.200 Tonnen Hilfsgütern für den Gazastreifen hat die zyprische Hafenstadt Limassol verlassen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die dringend benötigten Waren sollen zunächst zum israelischen Hafen Aschdod gebracht werden, wie das zyprische Aussenministerium mitteilte. Von dort aus sei die Weiterleitung in den Gazastreifen geplant, wo die internationale Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) die Verteilung übernehmen soll.

Fokus auf Kinderernährung

Die Hilfslieferung umfasst nach Angaben aus Nikosia vor allem Lebensmittel für Kinder und Kleinkinder. An Bord befinden sich unter anderem Mehl, Nudeln, Babynahrung und Konserven. Von den insgesamt 1.200 Tonnen stammen 700 aus Spenden der Republik Zypern, weitere 500 Tonnen wurden von der Regierung Maltas sowie von mehreren internationalen Hilfsorganisationen beigesteuert – darunter Organisationen aus den USA, Italien und Kuwait.

Zypern als humanitäres Drehkreuz

Zypern hatte sich seit Beginn des Gaza-Kriegs als logistisches Zentrum für humanitäre Einsätze in Gaza in Stellung gebracht. Die Insel ist das am nächsten zu den Krisengebieten des Nahen Ostens liegende EU-Land und sieht sich als dauerhafter Vermittler in der Region.