The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Im Kanton Zug lebt man am häufigsten alleine oder zu zweit

Keystone-SDA

Ende 2024 zählte der Kanton Zug 57'382 Privathaushalte. Rund zwei Drittel bestehen aus einer oder zwei Personen, wie die Fachstelle für Daten und Statistik des Kantons Zug am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einpersonenhaushalte machen laut dem Communiqué in Zug 32,4 Prozent aller Haushalte aus, die Zweipersonenhaushalte 34 Prozent. Haushalte mit drei oder vier Personen gibt es je rund 8000, fünf oder mehr Personen leben in 3076 Haushalten, umgerechnet rund 5 Prozent.

Durchschnittlich leben im Kanton Zug 2,3 Personen pro Haushalt, in Hünenberg und Neuheim etwas mehr (2,5), in der Stadt Zug etwas weniger (2,2), wie es hiess.

Das Wachstum der Privathaushalte zeige, dass insbesondere Ein- und Zweipersonenhaushalte am stärksten zugenommen haben.

Im Vergleich mit grossen Schweizer Städten sei der Anteil der Einpersonenhaushalte in Zug jedoch weiterhin eher niedrig. In Basel besteht laut der Fachstelle fast die Hälfte der Haushalte (49 Prozent) aus nur einer Person. Ähnlich hohe Anteile finden sich in den Kantonen Genf, Bern, Luzern und Zürich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft