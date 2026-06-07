The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

In Bern entstand vor 40 Jahren das erste «Fixerstübli» der Welt

Keystone-SDA

In den 1980er Jahren machten offene Drogenszenen Not und Elend der Abhängigen sichtbar. In die Schweizer Drogenpolitik kam Bewegung, an vorderster Front die Stadt Bern. Dort wurde im Juni 1986 der erste Drogenkonsumraum eröffnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Fixerstübli» wurde die Institution von vielen genannt und auch sehr kritisch beäugt. Mit den klassischen Ansätzen von Repression und Abstinenz war die Schweizer Drogenpolitik jedoch zunehmend an ihre Grenzen gestossen. In Bern schlug die Stiftung für Suchthilfe Contact einen neuen Weg ein, in dessen Zentrum ein würdiges Überleben Suchtkranker stand.

Menschen mit einer Drogenabhängigkeit sollten auch während des Konsums medizinisch, sozial und menschlich begleitet werden. Am 17. Juni 1986 eröffnete Contact an der Münstergasse eine Cafeteria mit Aufenthaltsraum. Dort wurde der Konsum illegaler Substanzen unter sozialer Begleitung toleriert.

Heute gehört der schadensmindernde Ansatz längst zum Vier-Säulen-Prinzip der Schweizer Drogenpolitik.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft