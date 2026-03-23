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Initiative gegen Wachstum der Basler Verwaltung kommt zustande

Keystone-SDA

Die Volksinitiative gegen das Stellenwachstum in der Basler Verwaltung ist zustande gekommen. Die bürgerlichen Jungparteien haben 3149 gültige Unterschriften für die "Bürokratie-Stopp-Initiative" eingereicht, wie dem Kantonsblatt vom Samstag zu entnehmen ist.

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(Keystone-SDA) Die unformulierte Initiative verlangt unter anderem, dass die «Anzahl Vollzeitäquivalente der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt höchstens proportional zur Wohnbevölkerung wachsen» darf. Soll die Obergrenze überschritten werden, benötigt es dafür im Grossen Rat eine Zweidrittel-Mehrheit.

Die Jungfreisinnigen lancierten das Volksbegehren vorletztes Jahr in Zusammenarbeit mit der Jungen SVP, den Jungliberalen und der Jungen Mitte.

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