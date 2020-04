Die Nachfrage nach den Berichten von SWI swissinfo.ch schnellte aufgrund der Coronavirus-Krise in noch nie dagewesen Höhen. Gleichzeitig musste das Büro in Bern geschlossen werden. So arbeiten wir jetzt über die ganze Schweiz verstreut. Hier ein Einblick wie wir die Welt weiterhin über Entwicklungen in der Schweiz informieren.



Vielerorts stieg die Nachfrage nach Medieninhalten zur Corona-Krise eklatant. Selten wird sie jedoch derart explodiert sein, wie bei SWI swissinfo.ch. Die Informationen und Hintergrundberichte in zehn Sprachen erreichten im vergangenen Monat so viele Menschen wie nie zuvor.

Das Bedürfnis nach unaufgeregten und zugänglichen Beiträgen zum Coronavirus in der Schweiz schien vorübergehend unstillbar. Über alle zehn Sprachen haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Zugriffe verdreifacht, und die Verweildauer ist etwa siebenmal so lang. Dies zeigt ein Blick in die aktuellsten Zahlen der unabhängigen Branchenorganisation Netmetrix.



An diesem Ausmass wird erkennbar, wie wichtig mehrsprachige Informationen aus der Schweiz für viele Menschen sind. Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern und der Austausch auf den sozialen Medien zeigen, dass deren Hintergründe dafür sehr unterschiedlich sind:

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, Menschen, die unternehmerisch mit der Schweiz verbunden sind oder als Expats oder Asylsuchende hier wohnen, Vertreterinnen und Vertreter von internationalen Medien, Touristinnen und Touristen, Geschäftsreisende oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich beispielsweise an unseren Daten orientieren.

tweet wissenschaftler corona Ein Wissenschaftler weist darauf hin, dass er die Daten für seine Grafik unter anderem von swissinfo.ch übernimmt Cases of #COVID19 across individual Swiss cantons, Europe and the world. Data recycled from Johns Hopkins and https://t.co/tPGXxEAEs2. Numbers subject to correction. Wash hands and take care, everyone.#rstats #DataScience https://t.co/KyoAf8xnUG pic.twitter.com/eskwOAe2V7 — Simon Schwab (@SimonSchw4b) March 2, 2020

Ein derart heterogenes Programm kann nur von einem Team zusammengestellt und aufbereitet werden, das selber sehr divers ist. Bei SWI swissinfo.ch arbeiten Menschen aus fast allen Kontinenten und vielen Kulturräumen.

Erlebbar wird das zum Beispiel in den #StayHomeChallenge-Beiträgen der Redaktions-Mitglieder, die auf verschiedenen Instagram-Accounts geteilt wurden. Die komplette Sammlung dieser Kurzclips finden Sie im arabischsprachigen Account.



Instagram #stayhome challenge In mehreren Kurzvideos erzählen Journalistinnen und Journalisten von swissinfo.ch, was sie zuhause machen Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SWI swissinfo.ch بالعربية (@swissinfo.ch_ar) am Apr 1, 2020 um 12:27 PDT Instagram-Video in mehreren Sprachen zur #StayHomeChallenge

Und diese Diversität schlägt sich ebenso in den Wohnorten in der Schweiz nieder, wo nun alle Redaktionsmitglieder und anderen Mitarbeitenden tätig sind.

Sie sind über fast alle Sprachregionen der Schweiz verstreut und erleben vor Ort die Reaktionen zur Krise in unterschiedlichen Lebensräumen: in Dörfern wie Courtion oder Möriken, in Agglomerationsgemeinden wie Dietikon oder Ittigen, in Touristen-Orten wie Spiez oder Vals oder in Städten wie Lausanne, Bern oder Zürich.



Wir haben für Sie eine kleine Schweizer-Reise zusammengestellt, in der Sie einige Arbeitsplätze und Fensterausblicke aus dem Homeoffice der SWI-Mitarbeitenden entdecken können.



Fachspezialistin Kommunikation + Marketing, Bern (Kanton Bern) Video-Journalistin, Bern (Kanton Bern) Journalist Redaktion Russisch, Bern (Kanton Bern) Community Journalistin Redaktion Schweiz, Bern (Kanton Bern)

Journalist Redaktion Portugiesisch, Bern (Kanton Bern) Fachspezialist Kommunikation + Marketing, Bern (Kanton Bern)

Journalistin Redaktion Spanisch, Bern (Kanton Bern) Stv. Chefredaktor, Bern (Kanton Bern) Designer, Bern (Kanton Bern)

Dokumentalistin, Ittigen (Kanton Bern)

Journalistin Redaktion Schweiz, Lyss (Kanton Bern)

Assistentin IT, Biel (Kanton Bern)

Video-Journalistin, Dompierre (Kanton Fribourg)

Journalist Redaktion Arabisch, Courtion (Kanton Fribourg)

Frontend Developer, Cormagens (Kanton Fribourg)

Journalist Redaktion Portugiesisch, Fribourg (Kanton Fribourg)

Journalist Redaktion Arabisch, Marly (Kanton Fribourg)

Journalist Redaktion Schweiz, Genf (Kanton Genf)

Leiter Entwicklung Formate, Spiez (Kanton Bern)

Journalist TVS tvsvizzera.it, Breganzona (Kanton Tessin)

Journalist TVS tvsvizzera.it, Campione d'Italia (Italienische Exklave im Tessin)

Journalist Redaktion Arabisch, Solothurn (Kanton Solothurn)

Bildredaktor, Möriken (Kanton Aargau)

Data Journalist Intern, Wettingen (Kanton Aargau)

Journalistin Redaktion Chinesisch, Dietikon (Kanton Zürich)

Journalistin Redaktion Japanisch, Zürich (Kanton Zürich)

Community Developer, Zürich (Kanton Zürich)

Video-Journalist, Zürich (Kanton Zürich)

Journalist Redaktion Portugiesisch, Erlenbach (Kanton Zürich)

Leitender Redaktor Audience + Innovation, Uster (Zürich)

Journalist Redaktion Schweiz, Vals (Kanton Graubünden)

Im Gegensatz zu den anderen Unternehmenseinheiten der SRG arbeitet SWI seit rund zwanzig Jahren rein online. Deshalb war es ein relativ einfaches Unterfangen, die Inhalte für die zehn Webseiten und mehr als dreissig Social Media Accounts im Homeoffice zu produzieren.

Einzig der Launch des Redesigns der Webseite verzögert sich um ein paar Wochen.

Neben den üblichen kleinen technischen Unzulänglichkeiten, mit denen wohl jede Firma mit reinem Homeoffice-Betrieb zu kämpfen hat, fehlt jedoch auch die informelle Umgebung, die ein Grossraumbüro bietet. Das wird unter anderem in der Arbeitsweise der IT-Abteilung von SWI swissinfo.ch spürbar.

Michelle Forni, IT Entwicklung "Als Verfechterin agiler Arbeitsweisen bevorzuge ich den persönlichen Austausch. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass face-to-face Kommunikation und Zusammenarbeit vor Ort ein gemeinsames Verständnis begünstigen. Dank guter Online-Tools und Videotelefonie kann aber auch im Homeoffice ein gutes Niveau an Kollaboration erreicht werden."

"Wir haben in der IT eine Retrospektive gemacht – ein Hilfsmittel, um über die aktuelle Form der Zusammenarbeit zu sprechen und Verbesserungspotential aufzudecken. Spannend war für mich persönlich, dass wir etwa gleich viele Pros wie Contras bezüglich Befindlichkeiten im Homeoffice evaluiert haben. Potential zur Verbesserung der Teamarbeit gibt es immer - ob Remote oder vor Ort. Wichtig: die Zeit nehmen darüber zu sprechen und Aktivitäten zur Optimierung definieren." Infobox Ende

Haben Sie Fragen zu SWI swissinfo.ch oder Input für unsere Berichterstattung. Schreiben Sie hier in die Kommentare oder melden Sie sich direkt bei mir per E-Mailexterner Link.



