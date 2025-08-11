Italien droht mit drastischen Strafen für Müll aus dem Auto

Keystone-SDA

In Italien drohen bei der illegalen Entsorgung von Müll aus dem Auto künftig drastische Strafen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Extremfall kann es nach einer ab Samstag in Kraft tretenden Verordnung bis zu 18.000 Euro (rund 16.930 Franken) kosten, wenn Autofahrer einen Müllsack aus dem Fenster ihres Fahrzeugs einfach auf die Strasse oder an den Strassenrand werfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto steht oder fährt. Bei Taschentüchern, Plastikflaschen oder Zigarettenkippen werden bereits bis zu 1.188 Euro fällig.

Falls Autofahrer ihren Müll in einem Naturschutzgebiet oder einer anderweitig geschützten Umgebung wegwerfen, sind auch der Entzug des Führerscheins und Gefängnisstrafen möglich. Zudem müssen die Verursacher nicht mehr wie früher von der Polizei auf frischer Tat ertappt und angehalten werden. Künftig reicht es bereits aus, wenn die Tat über eine der in Italien zahlreich vorhandenen Überwachungskameras aufgezeichnet wird.

Dreck an vielen Strassen

In Italien wird vielfach Müll einfach auf die Strasse gekippt – sowohl innerhalb von Städten als auch auf Landstrassen und Autobahnen. An manchen Strassen, auch in Gebieten mit viel Fremdenverkehr, sieht es aus wie auf einer Deponie. Die neue Regelung gilt auch für ausländische Urlauber.