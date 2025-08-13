Jürgen Mischke wird neuer Direktor der GGG Stadtbibliothek Basel
Jürgen Mischke wird per 1. September neuer Direktor der GGG Stadtbibliothek. Er übernimmt die Nachfolge von Klaus Egli, der nach 19 Jahren in der Bibliothek im Juni in den Ruhestand getreten ist, wie die GGG am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Der 42-Jährige Mischke arbeitete zuvor als Rektor und Geschäftsführer der Privatschule FG Basel sowie als Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung Birsfelden. Der promovierte Sprachwissenschaftler war unter anderem Mitautor des dreibändigen Namenbuchs Basel-Stadt, das die Herkunft der Strassen- und Ortsnamen im Kanton erklärt.