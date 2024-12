James Gunn stimmt nostalgisch auf «Superman»-Film ein

Keystone-SDA

Filmemacher James Gunn (58, "Suicide Squad") hat kunstvoll auf seinen neuen Superman-Film eingestimmt. Er schaute dabei nostalgisch auf den ikonischen Darsteller Christopher Reeve zurück. Im Juli 2025 soll der "Mann aus Stahl" neu ins Kino kommen

(Keystone-SDA) Der Regisseur veröffentlichte ein Poster, auf dem der «Mann aus Stahl» in dem legendären blau-roten Kostüm schwebend abhebt. Unterlegt ist das kurze Video mit Klängen von dem Soundtrack des Original-Films von 1978, in dem Reeve den stahlharten Superhelden spielte. Die berühmte Musik von Oscar-Preisträger John Williams ist deutlich erkennbar, nun allerdings verlangsamt und sanfter klingend.

Unter der Regie von Richard Donner wurde Reeve 1978 der wohl berühmteste Superman-Darsteller, der sich vom schüchternen Reporter Clark Kent in den Superhelden verwandelt. Der Schauspieler war ab 1995 durch einen Reitunfall querschnittgelähmt und starb 2004 im Alter von 52 Jahren.

Ein neuer «Mann aus Stahl»

Gunn hat seinen «Superman»-Film für einen Kinostart im Juli 2025 angekündigt, der erste Trailer soll an diesem Donnerstag erscheinen. Er setzt auf einen gänzlich neuen «Mann aus Stahl»: David Corenswet (31) trägt erstmals das blau-rote Kostüm.

Der US-Schauspieler, der in TV-Serien wie «The Politician» und «Hollywood» mitspielte, tritt die Nachfolge des Briten Henry Cavill an, der den DC-Helden in «Man of Steel» (2013), «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) und «Justice League» (2017) verkörpert hatte. Rachel Brosnahan wird zu Supermans Freundin Lois Lane, Nicholas Hoult tritt als sein Widersacher Lex Luthor auf.

Der neue Film soll sich der Herkunft des Superhelden widmen, dessen Eltern ihn vom Planeten Krypton auf die Erde schicken. Dort wird er von einem kinderlosen Ehepaar im US-Bundesstaat Kansas gefunden und wächst als Clark Kent auf.