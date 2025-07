Jessie J berichtet von erfolgreicher Brustkrebs-OP

Keystone-SDA

Die englische Sängerin Jessie J hat nach einer Brustkrebsoperation positive Nachrichten geteilt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Krebs nicht gestreut habe, schrieb die 37-Jährige in einem emotionalen Post bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Video ihres kleinen Sohnes: "Mami wird wieder okay", sagt der Junge darin am Abend vor der OP. "Du bist mein grösster Lichtstrahl, und mit dir in meinem Leben wird die Dunkelheit niemals gewinnen", schrieb die Sängerin über ihren Sohn.

1 Minute

(Keystone-SDA) Erst im Juni hatte Jessie J öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte sie damals in einer Videobotschaft an ihre Fans und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium.

Trotz der frohen Botschaft gebe es noch immer «viel zu heilen und noch eine weitere Operation». Im April hatte die für Hits wie «Price Tag» bekannte Britin die Lead-Single mit dem Titel «No Secrets» für ein neues Album veröffentlicht.