Jugendlicher bei Unfall im Berner Jura schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tavannes schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Jugendliche war zu Fuss unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen am Strassenrand von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug erfasst wurde. Der ebenfalls jugendliche Lenker des Fahrzeugs sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die betroffene Strasse blieb für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei hat eine Untersuchung zu den genauen Umständen des Unfalls eröffnet.