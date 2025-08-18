The Swiss voice in the world since 1935
Könizer Parlament sagt einstimmig Ja zu Schulhaussanierung

Keystone-SDA

Das Könizer Parlament hat am Montagabend einstimmig Ja gesagt zur geplanten Sanierung des alten Klassentrakts und der Aula des Oberstufenzentrums Köniz. Mit 37 zu 0 Stimmen beantragt es den Stimmberechtigten, am 30. November an der Urne dem Sanierungskredit von 20,8 Millionen Franken zuzustimmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Fachstelle Parlament der Gemeinde Köniz am Montagabend mitteilte, sollen mit den geplanten Bauarbeiten dringende bauliche und sicherheitsrelevante Mängel behoben werden. Auch ist zusätzlicher Schulraum geplant und das Schulareal soll hindernisfrei und klimafreundlich gestaltet werden.

Aktuell wird der neue Klassentrakt des Könizer Oberstufenzentrums saniert. Die Sanierung war aufgrund von akuten Schäden an den Wasser- und Heizleitungen nötig geworden. Sie soll im Frühjahr/Sommer 2026 abgeschlossen sein. Den dafür notwendigen Kredit von 7,4 Millionen beschloss der Gemeinderat.

