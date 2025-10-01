Kühne+Nagel eröffnet erste eigene Niederlassung mit Lager in Island
Der Logistikdienstleister Kühne+Nagel hat sein erstes unabhängiges Büro mit angeschlossenem Lager in Island eröffnet. Die neue Niederlassung im Hafen von Hafnafjördur bei Reykjavik bietet Dienstleistungen in der See- und Luftfracht sowie Zollabwicklung an.
(Keystone-SDA) «Island ist ein Markt mit grossem Potenzial», wird Helgi Ingólfsson, der Länderverantwortliche für Schweden und Island, am Mittwoch in einem Communiqué zitiert.
Ziel von Kühne+Nagel ist es, innerhalb von fünf Jahren zum führenden Logistiker in Island zu werden. Das Unternehmen war schon vorher auf der Insel präsent, aber nicht mit einer eigenen Niederlassung.