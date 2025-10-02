The Swiss voice in the world since 1935
Künftige Radiofrau Melanie Winiger ist kein Morgenmensch

Melanie Winiger ist nach eigenen Aussagen im „Blick“ nicht wirklich ein Morgenmensch. Bald wird sie jedoch für ihren künftigen Radio-Job bereits um 5 Uhr morgens live auf Sendung sein.

(Keystone-SDA) „Wenn ich nur schon daran denke, muss ich gähnen“, sagte die Miss Schweiz von 1996 zur Zeitung. Die Woche habe sieben Tage, und an einem davon müsse sie früh aufstehen – da blieben immer noch sechs Tage, an denen sie das nicht müsse. Zudem stehe sie regelmässig nachts um 1.30 Uhr auf, um die NFL (National Football League) zu schauen.

Obwohl die 46-Jährige reichlich Moderationserfahrung hat, ist das Medium Radio für sie Neuland. „Ich tue auch gar nicht so, als könnte ich es“, sagte sie. Sie werde frisch an das Ganze herangehen. „Ich finde es wichtig, dass ich da reinwachsen darf, und wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist es eben so.“

Neben Winiger werden auch die Moderatoren Anna Maier und Joel Grolimund ab dem 17. November durch die neue Vintage-Radio-Morgenshow führen. „Die Hosts werden die Hörerinnen und Hörer mit relevanten Inhalten, persönlichen Geschichten und einem schlanken Wortanteil durch den Morgen begleiten, während die grössten Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre den Rhythmus vorgeben“, hiess es in einer Mitteilung von Anfang Woche.

