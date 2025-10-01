The Swiss voice in the world since 1935
Kanton ordnet in Zell LU Rückzonung an

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat hat in Zell die Rückzonung von 1,5 Hektaren von der Bau- in die Landwirtschaftszone angeordnet. Diese Fläche sei von der Gemeindeversammlung zu unrecht nicht rückgezont, teilte er am Mittwoch mit.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fläche liegt im Gebiet Maiberg. Die Landwirtschaftszone sei mit der Landschaftsschutzzone überlagert worden, erklärte der Regierungsrat.

Zell gehörte zu jenen Gemeinden, die über zu grosse Baulandreserven verfügten. Gemäss der Mitteilung musste die Gemeinde zwei Hektaren von der Bau- in die Landwirtschaftszone überführen, um das Bundesrecht und den kantonalen Richtplan einzuhalten.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

