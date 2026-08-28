Kanton Schwyz hebt Feuerverbot im Wald per sofort auf

Keystone-SDA

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Der Kanton Schwyz hat das seit Juli geltende Feuerverbot im Wald und in Waldnähe per sofort aufgehoben. Grund dafür sind die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Woche.

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(Keystone-SDA) Die Niederschläge der vergangenen Woche führten zu einer Entspannung der Lage, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Je nach Region fielen zwischen 90 und 150 Millimeter Regen.

Die Gefahrenstufe wurde von Stufe 4 (gross) auf Stufe 3 (erheblich) reduziert. Mit dem Feuerverbot wurde auch das generelle Feuerwerksverbot aufgehoben. Die Entscheidung erfolge in Absprache mit den anderen Zentralschweizer Kantonen, hiess es weiter.

Trotz der Entspannung sei weiterhin Vorsicht geboten. Eine erhöhte Brandgefahr bestehe örtlich weiterhin an sonnigen Waldrändern, bei Windeinfluss oder wegen trockener Bodenvegetation. Die Behörden rufen dazu auf, Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen zu entfachen und diese vor dem Verlassen vollständig zu löschen.