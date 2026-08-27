The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Keine Diskussionen zu Baselbieter Justizreform im Landrat

Keystone-SDA

Die erste Lesung zur Zusammenführung der Baselbieter Jugendanwaltschaft mit der Staatsanwaltschaft ging im Landrat am Donnerstag ohne Debatte über die Bühne. Die Schlussabstimmung findet in zwei Wochen statt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Baselbieter Jugendanwaltschaft soll statt einer eigenen Dienststelle der Sicherheitsdirektion zur fünften Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft werden. Damit soll sie betrieblich und personell der Staatsanwaltschaft unterstellt sein, wie die Regierung in ihrer Vorlage schrieb. Im fachlichen Bereich, der Strafverfolgung, Prävention und Vollzug umfasse, solle sie eigenständig bleiben.

Anders als im Erwachsenenstrafrecht setzt das Jugendstrafrecht stärker auf Prävention, Erziehung und Rehabilitation. Laut der Regierung stehen der Jugendanwaltschaft zudem Möglichkeiten ausserhalb der Strafgerichtsbarkeit zur Verfügung – und sie könne eine Vielfalt von Massnahmen vorsorglich anordnen.

Gemäss Vorlage verspricht sich die Regierung vom Systemwechsel Effizienzgewinne und qualitative Vorteile. Weder Stellenplan noch Finanzplan sollen tangiert werden. In anderen Kantonen sei die Jugendanwaltschaft bereits Teil der Staatsanwaltschaft.

Die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission hatte der Vorlage einstimmig zugestimmt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft