Keine Verletzten nach Brand in Berner Tierspital
Der Brand eines Gebäudes des Berner Tierspitals in der Länggasse vom Montagvormittag hat keine Verletzten gefordert. Die Feuerwehr löschte den Brand gemäss der Kantonspolizei Bern.
(Keystone-SDA) Gebrannt hatte das Gebäude 122C des Tierspitals. Gemäss der Webseite der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Bern handelte es sich um das Gebäude Wildtiere/Fische.
Um 12.45 Uhr gab der Warndienst Alertswiss Entwarnung. Er hatte die Bevölkerung zuvor unter anderem zum Schliessen der Fenster aufgefordert.
Das Lindenhofspital gleich neben dem Tierspital hatte aufgrund des Brandes vorsorglich sein Notfallzentrum, die Operationssäle sowie die Aufwachräume evakuiert. Die Patientinnen und Patienten sowie das Spitalpersonal seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, schrieb das Spital am Nachmittag in einer Mitteilung. Die «regulären Prozesse» seien wieder aufgenommen worden.