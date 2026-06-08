Kirche von Reigoldswil BL bekommt 460 Merian-Keramikfliesen

Keystone-SDA

Der Verein Merian Global hat der reformierten Kirchgemeinde Reigoldswil BL 460 Merian-Bibelfliesen sowie 14 Ofenplatten mit religiösen Darstellungen geschenkt. Die Motive auf den Keramikplatten gehen auf Vorlagen des Basler Kupferstechers Matthäus Merian (1593-1650) zurück.

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(Keystone-SDA) Die Kirchgemeinde möchte diesen Schatz nicht nur bewahren, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich machen, wie die reformierte Kirche Baselland am Montag mitteilte. Während der Öffnungszeiten kann die Sammlung besichtigt werden.

Merians biblischen Darstellungen prägten die europäische Bildkultur. Diese fanden auch Eingang in die zahlreiche Kunstwerke. Die Sammlung zeigt, wie biblische Geschichten nicht nur in Kirchen und Büchern, sondern auch im Alltag präsent waren – sie schmückten Küchen, Kamine und Ofenplatten, wie es im Communiqué heisst.

Der Illustrator und Verleger Matthäus Merian der Ältere ist unter anderem bekannt für seine «Topographia Germaniae» mit vielen Kupferstichen von europäischen Städten und Landschaften. In Basel ist etwa die Vogelschau auf die Stadt, bekannt als Merian-Plan, omnipräsent.