Kirchlindach wird an der Urne über Windpark entscheiden

Keystone-SDA

Die Kirchlindacherinnen und Kirchlindacher werden an der Urne über einen allfälligen Windpark entscheiden können. Die Stimmbevölkerung hat einer entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt.

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(Keystone-SDA) 1261 Personen stimmten für die verankerte Windpark-Mitsprache, 322 dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 72,1 Prozent, wie die Gemeinde Kirchlindach am Sonntag mitteilte.

Hintergrund der Abstimmung ist das Inkrafttreten des eidgenössischen Beschleunigungserlasses, womit der Kanton für Planung und Genehmigung von Windenergie zuständig ist. Der Gemeinderat war aber der Meinung, dass solche Vorhaben weiterhin die Zustimmung der Gemeinde erfordern – sofern der Kanton keine anderen Bestimmungen festlegt. Dieses Prinzip wollte er in der Gemeindeordnung verankern.

Im Lindechwald-Kohlholz in Kirchlindach sollen insgesamt fünf Windräder entstehen. Seit Bekanntwerden dieses Projekts regte sich Widerstand dagegen. Mehr als 1600 Menschen hatten zuletzt eine Petition der «Bürgerbewegung Gegenwind Frienisberg» unterzeichnet.