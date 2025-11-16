The Swiss voice in the world since 1935
Klimagipfel ist laut Schweizer Umweltbotschafter gut gestartet

Keystone-SDA

Der Schweizer Umweltbotschafter Felix Wertli zieht eine vorsichtig positive Zwischenbilanz der Weltklimakonferenz in Brasilien. Die grossen Fragen seien noch nicht gelöst, sagte er am Samstag auf Anfrage. Doch die Verhandlungen seien gut gestartet.

(Keystone-SDA) Nachdem zur Verhandlungsagenda relativ schnell eine Einigung habe erzielt werden können, steckten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz nun mitten in den teils stundenlangen Verhandlungen zwischen den Ländergruppen.

In der zweiten Woche würden die Umweltministerinnen und -minister der Länder für die Verhandlungen auf politischer Stufe erwartet. Aktuell sei der Ausgang der Verhandlungen noch offen: «Es ist derzeit schwierig zu sagen, ob am Schluss ein Paket vorliegt, das gut ist», so Wertli am Telefon aus der Stadt Belém im brasilianischen Amazonasgebiet.

