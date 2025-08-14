Komiker Michael Elsener überzeugt in Schottland

The Swiss voice in the world since 1935
Der Zuger Komiker Michael Elsener tritt während drei Wochen am grössten und bekanntesten Comedy-Festival der Welt - dem Edinburgh Fringe Festival - in Schottland auf. Seine Pointen kamen an. Eine Comedy-Legende lud ihn nach einem Auftritt in seine Live-Talk-Show ein.

(Keystone-SDA) Der 39-jährige Elsener steht täglich um 20.20 Uhr auf der Bühne des renommierten Festivals. Dafür musste er erstmals ein Programm auf Englisch ausarbeiten. «Indem ich die deutsche Sprache abgelegt habe, habe ich mir mein wichtigstes Werkzeug genommen», sagte der Zuger dem Magazin «Schweizer Illustrierte». Doch der harte Schritt sei ein gewollter Schritt aus der Komfortzone gewesen.

Sein Polit-Humor «How to live in Paradise» (wie man im Paradies lebt) handelt von Vor- und Nachteilen einer direkten Demokratie. Weiter geht es im Programm um die Entdeckung des eigenen Paradieses trotz angespannter Weltlage. Damit muss er sich gegen internationale Kunstschaffende beweisen und täglich um die Gunst der Zuschauenden buhlen.

Das Publikum fand aber offenbar Gefallen am Schweizer. «Ich erfahre als Künstler eine grosse Wertschätzung», sagte dieser im Interview weiter. Die Schottischen Zuschauerinnen und Zuschauer seien sehr offen und würden beispielsweise – anders als in der Heimat – viel mehr interagieren. «In der Schweiz ist man zurückhaltend, in Schottland muss ich schauen, dass nicht alle gleichzeitig reinrufen», so der Komiker.

Ein Ritterschlag war die Begegnung mit der Comedy-Legende Clive Anderson. Fünf Minuten vor dem Auftritt habe Elsener von dessen Anwesenheit erfahren. Anderson gefiel der Auftritt des Schweizers so gut, dass er ihn danach in seine Live-Talk-Show bei BBC einlud.

