DR Kongo und Rebellen künden Vereinbarung in der Schweiz an

In Montreux wurde eine vorläufige Vereinbarung zur Überwachung des Waffenstillstands geschlossen. Keystone-SDA

Die kongolesischen Behörden und die M23-Miliz haben in Montreux eine vorläufige Vereinbarung zur Umsetzung der Überwachung des Waffenstillstands in der DR Kongo unterzeichnet. Die Rebellen werden gleichberechtigt mit der Regierung an dem von der Konferenz der Grossen Seen geleiteten Mechanismus beteiligt sein.

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Übereinstimmende Berichte, die von zahlreichen kongolesischen und ruandischen Medien verbreitet wurden, haben über diese neue Vereinbarung berichtet. Die Schweiz, die seit Montag diese Gespräche an einem geheim gehaltenen Ort ausrichtet, war zum Zeitpunkt der Unterzeichnung durch die Nummer zwei der Abteilung Frieden und Menschenrechte des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Saal vertreten. Dies zeigen Fotos, die von kongolesischen Journalisten in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

Im vergangenen Jahr war in Doha ein Rahmenabkommen geschlossen worden. Anschliessend wurden zwei Protokolle über die Freilassung von Gefangenen und die Überwachung des Waffenstillstands unterzeichnet. Ein Abkommen wurde im vergangenen Dezember in Washington von der DR Kongo und Ruanda, dem Unterstützer der M23, bestätigt.

Doch in diesem Jahr hält die Gewalt in der DR Kongo an. Die M23 hatte zugestimmt, sich aus der Stadt Uvira zurückzuziehen, die sie eingenommen hatte, unter der Bedingung, dass eine neutrale Truppe den Waffenstillstand überwacht. Doch die Rebellen warfen der kongolesischen Armee und ihren verbündeten Milizen, insbesondere den Wazalendo, anschliessend vor, dieses Gebiet besetzt zu haben.

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Das Abkommen sieht vor, dass der gemeinsame Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands (EJVM) unter der Leitung der Internationalen Konferenz zur Region der Grossen Seen (CIRGL) zu gleichen Teilen aus Vertretern der Behörden und der M23 gebildet wird. Auch die UNO arbeitet mit diesem Mechanismus zusammen.

Auch die Schweiz stellt ihr Fachwissen zur Verfügung

Die Schweiz ist Gastgeberin dieser Gespräche und stellt den Konfliktparteien neben den Vermittlern aus Katar und den Vereinigten Staaten ihr Fachwissen zur Verfügung. Diese neunte Gesprächsrunde wurde aufgrund der instabilen Lage im Nahen Osten in der Nähe von Montreux organisiert.

Die Gewalt im Osten der DR Kongo Anfang 2025 hatte Tausende von Opfern gefordert, nachdem die M23 die Kontrolle über Goma und mehrere Städte übernommen hatte. Eine Million Menschen waren vertrieben worden.

Eine Untersuchungsmission der UNO kam anschliessend zu dem Schluss, dass die Rebellen Handlungen begangen hatten, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen. Der kongolesischen Armee und ihren Verbündeten wurden Handlungen vorgeworfen, die Kriegsverbrechen gleichkommen. Eine internationale Untersuchungskommission soll die Ermittlungen fortsetzen, hat ihre Arbeit jedoch aufgrund der Liquiditätskrise bei der UNO noch nicht aufgenommen.

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