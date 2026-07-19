Kuwait meldet erneut Beschuss – Kraftwerk getroffen

Keystone-SDA

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Der Golfstaat Kuwait steht bei der Eskalation zwischen dem Iran und den USA erneut unter Beschuss. Das Land wehre "feindliche Raketen und Drohnen" aus dem Iran ab, teilte die Armee mit.

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(Keystone-SDA) Eine Anlage zur Stromerzeugung und Entsalzung sei dabei innerhalb von zwei Tagen zweimal angegriffen worden, erklärte das Energieministerium. Es sei zu einem Brand gekommen, wodurch auch die Stromerzeugung beeinträchtigt gewesen sei. Derzeit liefen Arbeiten, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Der Wüstenstaat Kuwait ist wie die weiteren Golfländer auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen, um die heimische Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Aus solchen Anlagen stammen rund 90 Prozent des Trinkwassers in Kuwait. In der Region gibt es mehr als 400 solcher Entsalzungsanlagen, die etwa auch Bahrain und Saudi-Arabien stark nutzen. Vom weltweiten Wasser aus Entsalzungsanlagen stammen ganze 40 Prozent aus den Golfstaaten.

An die Einwohner in Kuwait kam der Hinweis, dass die zu hörenden Explosionen von der Flugabwehr stammten, die Angriffe abwehrte. Die Menschen im Land wurden aufgefordert, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten.

Auch im Golfstaat Bahrain ertönten wieder die Warnsirenen. Das Innenministerium rief Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und sich an einen sicheren Ort zu begeben.