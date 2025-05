Schweizer True Crime-Doku: Der Doppelmord von Wohlen

1 Minute

Anfang 1991 meldete die Schweizer Polizei einen dramatischen Doppelmord an dem Ehepaar Peter und Ursula Breitschmid, die in ihrer Villa in Wohlen AG aus nächster Nähe in den Kopf geschossen wurden. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009 blickt zurück auf die polizeilichen Ermittlungen in diesem schockierenden Fall.

Später fanden die Ermittler heraus, dass der Adoptivsohn des Paares, Romano, ein 27-jähriger Künstler und Komiker, den Mord mit seinem Bühnenpartner und seinem Bruder geplant hatte.

Dies ist der neuste True-Crime-Film auf der Streaming-Plattform PlaySuisse des Schweizerischen Rundfunks (SRG), der Muttergesellschaft von SWI swissinfo.ch.

