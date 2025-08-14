The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Leerwohnungsziffer im Kanton Zürich sinkt unter 0,5 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Zürich stehen 0,48 Prozent der Wohnungen leer. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Leerwohnungsziffer von 4400 auf 3800 gesunken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Zum ersten Mal seit 2003 liegt die Leerwohnungsziffer in allen Zürcher Regionen unter einem Prozent, wie das Statistische Amt am Donnerstag mitteilte.

Vor fünf Jahren lag die Zahl kantonsweit noch bei 0,9 Prozent. Bei den Mietwohnungen sank die Zahl seither von 6000 auf 2900. Beim Wohneigentum gab es laut Mitteilung keinen Abwärtstrend mehr. Die Zahlen seien aber auf einem tiefen Niveau.

Am wenigsten freie Wohnungen sind in den Städten Zürich und Winterthur zu finden. Am höchsten ist die Ziffer am Pfannenstiel und im Oberland mit 0,85 und 0,82 Prozent. Am stärksten gesunken ist die Ziffer im Glattal und im Furttal. Im Limmattal und im Weinland waren zuletzt wieder mehr freie Wohnungen zu finden.

Bei den Einfamilienhäusern stieg die Zahl der leerstehenden Objekte auf 650. Das sei näher am Niveau vor Corona, heisst es in der Mitteilung. In den Jahren 2021 und 2022 standen jeweils nur 500 Häuser frei.

Leicht mehr freie Wohnungen in Städten

In der Kantonshauptstadt standen 235 Wohnungen frei (0,1 Prozent), wie die Stadt Zürich mitteilte. Das sind 66 mehr als im Vorjahr. 2023 waren es noch 144. Mögliche Gründe für den kleinen Anstieg seien das geringere Bevölkerungswachstum, die vermehrte Fertigstellung neuer Wohnungen und die höheren Mietpreise bei leerstehenden Wohnungen.

In Winterthur standen zuletzt 104 Wohnungen leer. Das ist eine leichte Zunahme von 0,14 auf 0,18 Prozent. Zuvor war die Zahl seit 2019 kontinuierlich gesunken, wie die Stadt Winterthur mitteilte.

Die ausgewiesenen Leerstände umfassen jenen Teil des Wohnungsangebots, der nicht sofort von der Nachfrage absorbiert wird. Stichdatum war der 1. Juni.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft