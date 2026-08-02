Leiche von Netflix-Bergsteiger wird vom Berg gebracht

Keystone-SDA

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Die Leiche des bekannten Extremsportlers Nirmal Purja ist gefunden und von der Unglücksstelle abtransportiert worden. Das Bodenrettungsteam bringe den Körper des nepalesisch-britischen Bergsteigers von etwa 5.700 Metern Höhe am Berg Broad Peak in ein niedriger gelegenes Camp, erklärte der Alpin Club Pakistan auf Instagram.

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(Keystone-SDA) Purja wurde mit einer Netflix-Dokumentation über sein Abenteuer, als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison zu besteigen, international bekannt. Bei der nun so fatal endenden Expedition war er mit neun anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern aus Nepal, Pakistan, China, den USA und dem Oman unterwegs.

Das gesamte Team wurde am etwa 8050 Meter hohen Broad Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan von einer gewaltigen Lawine in den Tod gerissen. Drei Leichen seien bereits am Freitag geborgen worden, sagte Alpin-Club-Sprecherin Niala Kiani. Die Körper von vier Toten, darunter Purja, sind laut dem Club auf Schlitten gepackt worden und auf dem Weg nach unten.

Eine weitere Leiche am zwölfthöchsten Berg der Erde sei lokalisiert, könne aber so schnell nicht geborgen werden. «Aufgrund des äusserst gefährlichen Geländes und der vorherrschenden Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Bergungsversuch unternommen wird», heisst es in dem Statement.