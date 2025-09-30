The Swiss voice in the world since 1935
Leiter der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern tritt zurück

Nach 18 Jahren als Leiter der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern tritt Felix Muff zurück. In den kommenden Tagen beginnt die Suche nach einer Nachfolge per 1. Juni 2026, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Felix Muff war insgesamt 25 Jahre in leitenden Positionen für das Finanzdepartement tätig. «Zahlreiche wegweisende Projekte» seien unter seiner Führung umgesetzt worden. Für den Rücktritt habe sich Muff aus gesundheitlichen Gründen entschieden.

Wie bei Dienststellenleitungen üblich, wird der Vorsteher des zuständigen Departements, in diesem Fall Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte), den Nachfolgeprozess leiten. Der Kanton suche eine Person, die «eine Schlüsselrolle in der strategischen Weiterentwicklung der Dienststelle» einnehmen soll.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

