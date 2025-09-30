Leiter der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern tritt zurück
Nach 18 Jahren als Leiter der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern tritt Felix Muff zurück. In den kommenden Tagen beginnt die Suche nach einer Nachfolge per 1. Juni 2026, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Felix Muff war insgesamt 25 Jahre in leitenden Positionen für das Finanzdepartement tätig. «Zahlreiche wegweisende Projekte» seien unter seiner Führung umgesetzt worden. Für den Rücktritt habe sich Muff aus gesundheitlichen Gründen entschieden.
Wie bei Dienststellenleitungen üblich, wird der Vorsteher des zuständigen Departements, in diesem Fall Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte), den Nachfolgeprozess leiten. Der Kanton suche eine Person, die «eine Schlüsselrolle in der strategischen Weiterentwicklung der Dienststelle» einnehmen soll.