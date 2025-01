Liebeserklärung Williams an Prinzessin Kate zum Geburtstag

Keystone-SDA

Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat seiner Frau Kate zum 43. Geburtstag eine bewegende Liebeserklärung in der Öffentlichkeit gemacht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich», schrieb William in einer ungewöhnlich persönlichen Nachricht auf der Social-Media-Plattform X. Er fügte hinzu: «Happy Birthday Catherine. We love you.» Signiert war die Nachricht mit einem W für William – ein Zeichen dafür, dass er sie selbst verfasst hat.

William sprach von härtestem Jahr seines Lebens

Die Princess of Wales, die ihren Geburtstag heute im kleinen Kreis feiert, hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Mitte Januar 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie. William bezeichnete die Zeit im Rückblick als «brutal» und sprach von dem wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens.

Häufigere Auftritte in der Öffentlichkeit erwartet

Kate hatte sich während ihrer Erkrankung nach anfänglichem Schweigen mehrmals mit sehr persönlichen Botschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Zuletzt hatte sie im September mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit William und ihren drei zwischen sechs und elf Jahre alten Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündet. Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu ihren öffentlichen Aufgaben an.

Nachdem sie sich bereits zur Geburtstagsparade des Königs im Juni kurz gezeigt hatte, war sie auch beim traditionellen Weltkriegsgedenken im November dabei. Anfang Dezember lud sie zu ihrem inzwischen schon traditionellen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey, bei dem sie Menschen würdigt, die sich für andere eingesetzt haben. Erwartet wird, dass sie sich nun wieder häufiger in der Öffentlichkeit zeigt.