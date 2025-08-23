Lisa Mazzone kritisiert neoliberale Politik des Bundesrats

Keystone-SDA

Die Delegiertenversammlung der Grünen ist am Samstagmorgen in Vicques JU mit einer Rede der Parteipräsidentin Lisa Mazzone eröffnet worden. Die Genferin kritisierte insbesondere die Politik des Bundesrats gegenüber den Vereinigten Staaten.

(Keystone-SDA) Mazzone kritisierte die neoliberale Politik der Schweizer Regierung, die von der «bürgerlichen Mehrheit» unterstützt wird und «sich systematisch auf der falschen Seite der Geschichte positioniert», sagte sie und verwies auf die Schweizer Politik gegenüber China, den USA und Israel.

Die von den USA gegenüber der Schweiz verhängten Zölle von 39 Prozent seien eine direkte Folge des von der Rechten geförderten Wirtschaftsmodells, sagte sie. Die Genferin sagte auch, dass sie sich für den Bundesrat «schäme», der «bis heute nicht in der Lage ist, die israelischen Kriegsverbrechen» im Gazastreifen klar zu verurteilen.

Die Präsidentin forderte zudem Massnahmen gegen Femizide. Die Schweiz müsse die Sicherheit von Frauen endlich zur Priorität machen.