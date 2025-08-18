Luzerner Schulkinder erhalten zum Schulstart neue Leuchtwesten
Mit dem neuen Schuljahr setzt die Luzerner Polizei auf zertifizierte Leuchtwesten und die Identifikationsfigur "Poli". Damit sollen Schulkinder besser geschützt und die Unfallprävention verstärkt werden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit.
(Keystone-SDA) Rund 100 Kinder unter 15 Jahren verunfallten 2024 im Kanton Luzern im Strassenverkehr. Tendenz steigend, wie es im Communiqué der Polizei hiess. Um Gegensteuer zu geben, hat die Luzerner Polizei das Unterrichtsmaterial der Verkehrsbildung neu gestaltet. Kernstück ist die Figur «Poli», ein Polizeihund in Uniform, der die Kinder im Unterricht begleitet und für mehr Nähe sorgen soll.
Zusätzlich ersetzt der Kanton die bekannten «Lüchtzgi» durch zertifizierte Leuchtwesten. Diese erhöhen die Sichtbarkeit der Kinder deutlich, wie die Luzerner Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) zum Schulstart am Montag im Primarschulhaus in Horw betonte. Die Westen werden ab sofort allen Kindergarten- sowie 1./2.-Klässlern im ganzen Kanton abgegeben.