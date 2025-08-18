The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Schulkinder erhalten zum Schulstart neue Leuchtwesten

Keystone-SDA

Mit dem neuen Schuljahr setzt die Luzerner Polizei auf zertifizierte Leuchtwesten und die Identifikationsfigur "Poli". Damit sollen Schulkinder besser geschützt und die Unfallprävention verstärkt werden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rund 100 Kinder unter 15 Jahren verunfallten 2024 im Kanton Luzern im Strassenverkehr. Tendenz steigend, wie es im Communiqué der Polizei hiess. Um Gegensteuer zu geben, hat die Luzerner Polizei das Unterrichtsmaterial der Verkehrsbildung neu gestaltet. Kernstück ist die Figur «Poli», ein Polizeihund in Uniform, der die Kinder im Unterricht begleitet und für mehr Nähe sorgen soll.

Zusätzlich ersetzt der Kanton die bekannten «Lüchtzgi» durch zertifizierte Leuchtwesten. Diese erhöhen die Sichtbarkeit der Kinder deutlich, wie die Luzerner Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) zum Schulstart am Montag im Primarschulhaus in Horw betonte. Die Westen werden ab sofort allen Kindergarten- sowie 1./2.-Klässlern im ganzen Kanton abgegeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft