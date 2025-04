Männer in Röcken hinterfragen in Zürich traditionelle Männlichkeit

Keystone-SDA

Wann ist ein Mann ein Mann? Am dritten "Rethink-Masculinity-Day" haben sich am frühen Dienstagmorgen rund 40 Männer in Röcken am Bahnhof Stadelhofen in Zürich versammelt, einige davon in Stöckelschuhen.

(Keystone-SDA) Das «stolze und ausdrücklich unironische Tragen des Rocks in der Öffentlichkeit» solle auf friedliche und doch provokative Weise eine Diskussion anregen, heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Dabei gehe es um Fragen, was Männlichkeit bedeute und welche Verantwortung Männer im Gleichstellungsprozess übernehmen sollten. Die Teilnehmer stellten sich an diesem Tag symbolisch ihrer eigenen Fragilität und hinterfragten männliche Privilegien.

Zur Aktion aufgerufen hatten linke Parteien, der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen (Männer.ch) sowie der Verein «Die Feministen». Gleiche Aktionen fanden am Dienstag in den Städten Basel und Bern statt.