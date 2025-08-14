The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Maestrani hat noch Schokolade für einige Wochen an Lager in den USA

Keystone-SDA

Der Schokoladenhersteller Maestrani mit Sitz in Flawil SG hat seit der Bekanntgabe der US-Zölle seine Lieferungen in die USA ausgesetzt. Mit Lagerbeständen kann dort der Verkauf für einige Wochen überbrückt werden. Währenddessen hofft die Firma auf einen Verhandlungserfolg der Politik.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lagerbestände in den USA erlauben es der Firma, bei US-Zöllen von 39 Prozent vorerst abzuwarten. «Wir zählen auf die Verhandlungen der Politik», erklärte Christoph Birchler, CEO von Maestrani, im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die tiefen Margen bei der Schokolade liessen es nicht zu, die Zölle selber zu tragen. Stattdessen müssten die Preise erhöht werden. Ein solcher Preisschock würde wiederum die Konkurrenzfähigkeit in den USA in Frage stellen.

Als 1852 gegründetes Familienunternehmen ist Maestrani am grössten Schokoladenmarkt der Welt präsent, das sei auch strategisch wichtig, so Birchler weiter. «Wir sind aber keiner der grossen Player.» Seine Firma erziele am amerikanischen Markt aktuell weniger als zehn Prozent des Umsatzes.

Die Produktion in die USA zu verlegen, komme für Maestrani nicht infrage. «Wir machen ein Schweizer Produkt, mit Schweizer Zucker und Schweizer Milch.» Swissmade sei ein zentraler Bestandteil der Marke. «Unser Produkt muss hier hergestellt werden.» Gleichzeitig sei Kurzarbeit für die Firma kein Thema.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft