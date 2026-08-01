Mann in Kaltbrunn SG stirbt nach Sturz vom Velo

Keystone-SDA

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In Kaltbrunn im Kanton St. Gallen ist am Samstagvormittag ein Mann von seinem Rennvelo gestürzt und danach gestorben. Die Polizei klärt ab, ob ein medizinisches Problem zu dem Sturz führte.

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(Keystone-SDA) Der 65-Jährige sei gegen 9.40 Uhr auf der Grafenaustrasse in Richtung Uznach gefahren, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe er vor einem Bahnübergang angehalten und sei anschliessend zu Boden gestürzt.

Der Mann war danach den Angaben zufolge bewusstlos und atmete nicht. Dittpersonen hätten umgehend die Reanimation eingeleitet, hiess es. Später hätten Fachleute von Rega und Rettungsdienst, unter ihnen ein Notarzt, weiter versucht, den Mann wiederzubeleben.

Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen die Umstände des Todesfalls. Laut Mitteilung steht derzeit ein medizinisches Problem als mögliche Ursache des Sturzes im Vordergrund.