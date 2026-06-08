Mann nach Einbruchserie in Port angehalten

Keystone-SDA

Ein 42-jähriger Mann ist nach einer Serie von Einschleichdiebstählen Ende Januar in Port BE angehalten worden. Nach Abschluss der Ermittlungen wirft ihm die Staatsanwaltschaft über 30 Delikte im Kanton Bern und anderen Kantonen vor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf die Schliche kam die Polizei dem mutmasslichen Einbrecher, nachdem die Bewohnerin eines Hauses in Port einen Einbrecher in flagranti ertappt hatte. Ein Bewohner hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der mutmassliche Einbrecher soll in der Nacht in Bellmund und Port insgesamt sieben Einschleichdiebstähle verübt oder dies zumindest versucht haben, wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Im Zuge der nun abgeschlossenen Ermittlungen zeigte sich, dass der Beschuldigte bereits im November 2025 im gleichen Quartier auf Beutezug gewesen sein dürfte. Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einer Deliktsumme im Kanton Bern von rund 10’000 Franken.

Dazu kommen weitere Straftaten in den Kantonen Solothurn, Luzern, Jura und Basel-Landschaft, Zürich und Tessin, die dem Mann vorgeworfen werden. Er wird sich wegen insgesamt über 30 Delikten vor der Justiz verantworten müssen.