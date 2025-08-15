The Swiss voice in the world since 1935
Mann sticht in Zuzwil SG mit Messer auf Eltern und Schwester ein

Keystone-SDA

Ein 23-jähriger Filipino hat in der Nacht auf Freitag gegen 2.20 Uhr in Zuzwil SG seine Eltern sowie seine Schwester mit einem Messer schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Spitäler gebracht. Die Polizei nahm den Mann am Tatort fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Beschuldigte sei vor dem Hausteil seiner Familie angetroffen worden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Vor dem Haus und im Innern entdeckten die Polizistinnen und Polizisten sowie die Rettung die drei verletzten Personen.

Im Einsatz standen nebst Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen, ein Helikopter der Rega, drei Rettungswagen sowie Notärzte mit medizinischem Fachpersonal.

