Mann verletzt drei Personen am Hauptbahnhof Winterthur

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Winterthur drei Personen angegriffen und mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 8.30 Uhr. Bei dem verhafteten Mann handle es sich um einen 31-jährigen Schweizer. Die drei verletzten Schweizer seien 28, 43 und 52 Jahre alt. Alle drei Personen mussten zur Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Eine Person ist schwer verletzt, zwei mittelschwer, wie ein Polizeisprecher gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» sagte. Das Tatmotiv wird noch abgeklärt.