The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann verletzt drei Personen am Hauptbahnhof Winterthur

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Winterthur drei Personen angegriffen und mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 8.30 Uhr. Bei dem verhafteten Mann handle es sich um einen 31-jährigen Schweizer. Die drei verletzten Schweizer seien 28, 43 und 52 Jahre alt. Alle drei Personen mussten zur Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Eine Person ist schwer verletzt, zwei mittelschwer, wie ein Polizeisprecher gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» sagte. Das Tatmotiv wird noch abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft