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Mehrere hunderttausend Franken Schaden nach Brand in Wigoltingen TG

Keystone-SDA

In Wigoltingen im Thurgau ist am Montagnachmittag ein Hausteil eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand begann auf einem Balkon des Hauses an der Bahnhofstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montagabend mitteilte. Das Feuer breitete sich entlang der Fassade bis unters Dach aus.

Mehrere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Liegenschaft. Sie konnten sich alle selbstständig ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

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