Mehrere Leichtverletzte bei Vorfall an Schule in Herzogenbuchsee
Im Schulhaus Mittelholz in Herzogenbuchsee ist es am Donnerstagmorgen zu einer schwierigen Situation mit einem Schüler gekommen. Dieser warf in einem Schulzimmer mit Gegenständen um sich und ging Personen an. Es gab mehrere Leichtverletzte.
(Keystone-SDA) Die Schulleitung und die Schulsozialarbeit hätten die Situation mit Unterstützung durch die Berner Kantonspolizei rasch unter Kontrolle bringen können, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde und der Schule vom Donnerstag.
Unter den Leichtverletzten befinden sich keine Schülerinnen und Schüler. Es kam zu Sachbeschädigungen.
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Berner Kantonspolizei kurz vor elf Uhr vormittags. Der betroffene Schüler werde professionell betreut, sagte Polizeisprecher Gian Petschen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.
Zur Unterstützung der Mitarbeitenden und Kinder stand auch das Care Team im Einsatz. Der Schulunterricht konnte am Nachmittag wieder nach Stundenplan durchgeführt werden.