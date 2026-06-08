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Mehrfamilienhaus in Uettligen nach Brand unbewohnbar

Keystone-SDA

In Uettligen ist in der Nacht auf Montag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die zwei anwesenden Bewohnenden konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über das Feuer an der Oberdettigenstrasse ging gegen 00.10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand auf einem Balkon aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstock des Gebäudes laut der Mitteilung bereits beinahe vollständig in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Für die Betroffenen wurde mithilfe von Nachbarn eine alternative Unterkunft organisiert. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

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