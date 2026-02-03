Michael Weinmann kehrt vor die SRF-Kameras zurück

Keystone-SDA

SRF-Moderator Michael Weinmann kehrt vor den Bildschirm zurück. "Die Rückkehr zu SRF und 'Schweiz aktuell' fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen, sagte er gemäss dem neuesten SRF-Newsletter vom Dienstag.

(Keystone-SDA) Ab Mai wird er wieder als Moderator der Sendung am Bildschirm zu sehen sein. Er folgt auf Oceana Galmarini, die sich innerhalb der SRG einer neuen Aufgabe widmet. Nach seinem Weggang im vergangenen Frühjahr arbeitete Weinmann als Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss. Zuvor war der 44-Jährige 15 Jahre für SRF tätig, darunter auch bei «Schweiz aktuell».

«Mein Herz schlägt für Live-Fernsehen und das Vermitteln von Geschichten aus der Schweiz für unser Publikum. Ich freue mich sehr auf neue Projekte, spannende Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen bei SRF», wird Weinmann zitiert.